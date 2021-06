Près de 20% des habitants en Centrafrique sont privés d'accès au réseau téléphonique mobile et à l'internet depuis plus de deux jours et pour une durée indéterminée après un incendie accidentel chez l'un des deux principaux opérateurs, Orange, rapportent mercredi des médias, citant le groupe français.

La totalité de ses plus de 800.000 abonnés --particuliers et entreprises-- sont touchés par cette gigantesque panne sur tout le territoire de ce pays d'Afrique centrale, a précisé le directeur général d'Orange-Centrafrique, Régis Delière.

L'incendie, d'origine accidentelle, a ravagé une partie du siège de l'opérateur à Bangui dimanche soir et a "provoqué de graves dommages" dans les locaux techniques, selon la compagnie qui étudie "les différents scénarios de relance des services" mais sans pouvoir indiquer combien de temps il faudra pour rétablir les réseaux.