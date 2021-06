Un poste frontalier unique (OSBP) reliant le Kenya et l'Ethiopie a été inauguré mardi pour stimuler le commerce et la coopération entre les deux pays d'Afrique de l'Est, ont indiqué des responsables.

Kennedy Nyaiyo, secrétaire de l'autorité de gestion des frontières du Kenya, a déclaré que les agents chargés de la réglementation des frontières qui contrôlent le trafic, les marchandises et les personnes des deux pays effectueront désormais les formalités de sortie et d'entrée de manière conjointe et séquentielle dans la ville de Moyale.

"Un OSBP pleinement fonctionnel devrait réduire le temps de passage de la frontière d'au moins 30 % et permettre une circulation plus rapide des marchandises et des personnes", a expliqué M. Nyaiyo. Un OSBP est un outil de facilitation du commerce appliqué aux frontières terrestres entre deux Etats limitrophes et fait référence au cadre juridique et institutionnel simplifié et harmonisé, aux installations ainsi qu'aux procédures et processus coordonnés associés.

M. Nyaiyo a ajouté que la mise en service du poste frontalier constitue un pas de plus vers la réalisation de l'objectif consistant à stimuler de manière exponentielle le commerce entre les deux nations voisines, ainsi qu'à promouvoir l'intégration régionale et économique entre les régions de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Mengistu Tefera, conseiller spécial du commissaire général de la commission douanière éthiopienne, a affirmé que les peuples d'Ethiopie et du Kenya méritent de lier leurs relations économiques et sociales selon le principe du bénéfice mutuel.

M. Tefera a révélé que la mise en place de l'OSBP aura un rôle important dans l'amélioration du commerce transfrontalier et la libre circulation des personnes.