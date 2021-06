La sélection algérienne de karaté-do, composée de huit athlètes, prendra part à l'Open de Paris (11-13 juin), dernière étape qualificative aux Jeux olympiques de Tokyo, a annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline. En kumité, l'Algérie sera représentée par six athlètes : Sami Tas (-67 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) et Hocine Daïkhi (+75 kg) chez les messieurs, alors que Widad Draou (-55 kg), Chaîma Midi (-61 kg) et Lamya Matoub (+61 kg) sont engagées chez les dames.

En kata, l'instance fédérale a engagé deux athlètes, à savoir Hakim Haoua et Kamilia Hadj Saïd. Les karatékas algériens, qui ont rallié la capitale française mardi, seront en concurrence avec plus de 800 athlètes du monde pour décrocher un des 24 billets qualificatifs aux JO de Tokyo. Les trois meilleurs athlètes des huit catégories en compétition se qualifieront pour les joutes.

En raison de la situation d'urgence sanitaire actuelle, l'événement, qui aura lieu à la salle des sports Pierre-de-Coubertin, se tiendra selon le protocole COVID-19 et les directives locales sur le coronavirus. Il suivra ains i un format de "bulle sanitaire".

Il est à rappeler qu'à cause du quota octroyé par le Comité international olympique (CIO) pour le karaté au rendez-vous nippon, la Fédération internationale a été contrainte de jumeler les cinq catégories de poids adoptées pour chaque sexe, lors des Mondiaux et autres tournois, en trois seulement. Un jumelage qui, apparemment, a été désavantageux à des athlètes pour arracher une place au rendez-vous nippon. Les catégories arrêtées pour l'Open de Paris seront les mêmes que celles des Jeux olympiques de Tokyo, à savoir -55 kg, -61 kg, +61 kg, en plus du kata (pour les catégories olympiques individuelles féminines), et -67 kg, -75 kg, +75 kg, en plus du kata (pour les catégories olympiques individuelles masculines).

Liste des athlètes algériens :

Kumité messieurs : Sami Tas (-67 kg), Yanis Lardjane (-75 kg), Hocine Daïkhi (+75 kg). Kumité dames : Widad Draou (-55 kg), Chaîma Midi (-61 kg) et Lamya Matoub (+61 kg).

Kata messieurs : Hakim Haoua. Kata dames : Kamilia Hadj Saïd.