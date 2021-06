"Les deux parties ont procédé, au cours de cette rencontre à laquelle a pris part l'ambassadeur d'Algérie en Hongrie et Slovénie, Ali Mokrani, à l'examen des possibilités de renforcement de la coopération algéro-hongroise dans le domaine sportif", a écrit Salima Souakri mardi sur sa page Facebook.

La secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite a souligné, à cette occasion, "la volonté de l'Algérie de développer une coopération dense, féconde et mutuellement bénéfique avec la Hongrie", tout comme Tunde Szabo qui a exprimé la volonté de son pays de promouvoir ses relations sportives avec l'Algérie et sa disponibilité à la conclusion de l'accord bilatéral afférent en cours de finalisation". A ce titre, Mme Souakri a souligné "l'intérêt accordé au développement d'un e coopération à forte valeur ajoutée, axée sur la formation, le management, la promotion du sport féminin et l'échange des expériences nationales des sports", réitérant la "disponibilité de la partie algérienne à la signature de l'accord bilatéral qui viendra structurer la coopération bilatérale en matière de sport, accompagné d'un plan d'action afin de lui conférer une optique opérationnelle". Par ailleurs, il a été évoqué, à cette occasion, "la possibilité d'organiser une rencontre amicale des équipes nationales féminines et masculines de football" des deux pays, a indiqué la secrétaire d'Etat en charge du sport d'élite qui a lancé au terme de ce face à face "une invitation pour effectuer une visite en Algérie, à la ministre hongroise qui l'a acceptée avec plaisir".