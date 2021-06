Des déplacés qui avaient fui l'éruption du volcan Nyiragongo en République démocratique du Congo (RDC) commencent à regagner leurs habitations, et la première vague est arrivée mardi dans la cité de Sake dans le territoire de Masisi au Nord-Kivu, ont rapporté des médias locaux.

Lors de son séjour à Goma, le Premier ministre Sama Lukonde avait annoncé le retour progressif des déplacés ayant trouvé refuge dans d’autres villes de la RDC, ou en dehors du pays. Pour faciliter le retour des déplacés, le gouvernement provincial du Nord-Kivu a mobilisé 33 bus et 5 camions pour la première étape de cette opération qui a ciblé le site de Sake, rapporte la radio de l'ONU en RDC (Okpai). C’est à 9 heures locales ces bus et camions sont partis du stade de l’unité de Goma en direction de Sake.

Environ 20 000 déplacés de l’éruption volcanique de Nyiragongo attendent pour regagner Goma.

"Sur cette population qui était estimée à 35 000 déplacés, certains sont déjà rentrés. Il reste probablement 20 à 25 000. Nous avons mobilisé 5 camions, et les bus pour la population.

Nous avons même prévu un bu s pour les personnes à mobilité réduite", a fait savoir le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire, Romy Ekuka Lipopo, qui supervise l’opération de retour des déplacés.

Il a ajouté que des dispositions sont prises pour que chaque ménage reçoive une assistance de subsistance à son retour : Les humanitaires estimaient à plus de 400 000, les personnes qui s’étaient déplacées à la suite de l’éruption du 22 mai dernier.

Plus de 160 000 étaient déjà revenues spontanément.

Après l’étape de Sake, cette opération va se poursuivre sur les axes Bukavu, Rutshuru-Butembo, et axe Rwanda.

La priorité est accordée aux déplacés dont les maisons n’avaient pas été détruites par la coulée des laves.

Les sinistrés devraient attendre un plan de contingence mis en œuvre par de l’Etat congolais.