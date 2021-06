Pas moins de 312 foyers de la localité "Aïssaoui Bouziane" relevant de la commune de Hassi El Ghella ont été raccordés mardi au réseau de gaz de ville alors que 100 autres ont bénéficié d'une opération de raccordement au réseau d'électricité au village Siga situé dans la commune de Oulhaça, selon la Direction de l'Energie de la wilaya d'Aïn Témouchent.

La directrice locale de l’Energie, Rachida Melhani a, à ce titre précisé que le branchement de 100 foyers au réseau d’électricité du village Siga, financé par la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales constitue la dernière opération d'un programme visant le raccordement de près de 1.062 foyers à travers de 16 zones d’ombre dans la wilaya.

Le wali d'Aïn Témouchent, M’hamed Moumen a présidé la cérémonie de mise en service du projet de raccordement au gaz de ville de 312 foyers à Aïssaoui Bouziane, une localité classée zone d’ombre dans le cadre d'un programme comprenant 6.121 familles à travers 22 regroupements d’habitats, classés zones d’ombre, selon le même responsable.

Par ailleurs, les villages de Beni Ghenam et Aïn Bassal relevant de la commune Emir Abdelkader ont bénéficié, quant à eux, de deux réservoirs d’eau d’une capacité de 500 mètres cubes chacun, nouvellement mis en exploitation. Selon le chef de l’exécutif de la wilaya, la mise en exploitation de ces projets couronne les efforts consentis en matière de développement des zones enclavées.

Il a, à ce titre rappelé que la wilaya d'Aïn Témouchent dénombre 140 zones d’ombre ayant bénéficié de 222 opérations pour lesquelles a été allouée une enveloppe financière de 2,06 milliards DA dont 1 milliard DA, inscrites cette année au titre des programmes communaux de développement (PCD) pour la prise en charge de 94 opérations au niveau des zones d’ombre. M. Moumen a fait savoir que les opérations d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement, de raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz de ville et d’aménagement urbain, sont des projets prioritaires qui s'inscrivent dans le cadre de la prise en charge des populations des zones d’ombre de la wilaya et d’amélioration de leur cadre de vie.