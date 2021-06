La police d’urbanisme et de protection de l’environnement de la sûreté de Wilaya de Tizi-Ouzou, intensifie ses contrôles sur le terrain, notamment durant cette période de fortes températures, afin de préserver la santé publique, en veillant sur la préservation de l’environnement, a-t-on appris, mardi, auprès de cette Institution sécuritaire.

Selon la chargée de communication de la sûreté de wilaya, la commissaire principale de police, Djamila Temmar, la brigade de la police de l'urbanisme et de la protection de l'environnement multiplie les sorties sur le terrain pour s’assurer du respect des règles régissant l’urbanisme et des lois portant protection de l’environnement afin d’assurer aux citoyens, un cadre de vie sain.

Cette Brigade avait déjà renforcé ses actions sur le terrain depuis l’apparition de la pandémie de la Covid-19, a observé cette même responsable, qui a souligné que l’action pédagogique de sensibilisation sur les risques induits par le non-respect de la réglementation en matière d’urbanisme et de protection de l’environnement, aussi bien sur la santé publique qu’en te rme de poursuites judiciaires encouru par le contrevenants, ont été aussi intensifiées.

Au titre des activités de contrôle, la police d’urbanisme et de protection de l’environnement a traité durant la période allant du 1er janvier au 31 mai dernier un total de 52 affaires dont 22 liées aux infractions aux règles d’urbanisme, 7 dans le cadre de la protection de l’environnement et 23 liées à l’hygiène et santé publique, a-t-on appris de même source.

La commissaire principale de police a expliqué que sur les 7 affaires liées au non respect de la législation relative à la protection de l’environnement, six sont relatives au jet et à l'abandon anarchique des ordures ménagères et au refus d’utilisation du système de gestion des déchets mis en place par les institutions compétentes.

Une affaire porte sur le dépôt de déchets spéciaux ou dangereux avec ceux ménagers.

La même brigade a également traité durant la même période, 8 affaires liées au non respect, par des commerçants, des normes d’hygiène et de santé publique, 2 cas d’abattage clandestin et quatre autres d’entreposage et diversement, sur la voie publique, d’eaux usées, de déchets et autres matériaux, qui génèrent des émanations de mauvaises odeurs et causant des désagréments aux citoyens.

La brigade de la police de l'urbanisme et de la prot ection de l'environnement a traité en outre, 8 affaires d’obstruction de la voie et espace publics par l’entreposage de matériaux (carcasses de véhicules, matériaux de construction et autres objets) qui bloquent la circulation ou la rendent difficile et un cas d’exploitations des produits forestiers et leur transport sans autorisation.

Certains des contrevenants impliqués dans ces infractions ont été mis en demeure, d’autres présentés au Parquet et des rapports concernant les autres infractions ont été transmis aux autorités compétentes, a souligné la commissaire principale Temmar.

Elle a précisé que pour préserver la santé publique et garantir un cadre de vie sain aux citoyens, le travail de contrôle et de sensibilisation sera encore renforcé durant la saison estivale.