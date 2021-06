Au total, 193 postes transformateurs et 500 kilomètres de réseau électrique ont fait l’objet d’une vaste opération d’entretien lancée depuis janvier dernier à Bouira, selon les détails fournis mardi par les services de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz.

"Depuis le début de cette opération en janvier jusqu’à la fin mai dernier, les services de nos différents districts ont entretenu 193 postes transformateurs et 500 km de réseau électrique issus de 15 départs électrique de moyenne tension (30 kv)", a précisé la chargée de communication de la direction locale de distribution de l'électricité et du gaz de Bouira, Widad Benyoucef.

"Nos services ont accentué leurs efforts pour garantir aux clients une meilleure desserte de l’alimentation en électricité, notamment en prévision de l’été 2021", a-t-elle expliqué.

Selon les explications données par la même responsable, l’opération d'entretien porte sur la mutualisation des moyens et ressources de plusieurs districts qui peuvent être renforcés par l’équipe des travaux sous tension (TST) ou autres, pour réaliser un ense mble d’actions d’entretien du réseau électrique, dans des délais limités.

"L’opération d'entretien qui revêt un caractère préventif, a pour objectif de remédier aux points faibles du réseau électrique", a-t-elle souligné.

Les travaux d’entretien ont couvert plusieurs régions comme Haizer, Taghzout, Chorfa, Ouled Rached, Ath Laqsar,Takerboust, Djebahia, Bouderbala, Dirah, El Hadjra Zerga et El-Adjiba, a-t-elle fait savoir.

"L’opération a touché, entre autres, les quartiers de 140 logements, Amar khoudja, Ouled belil, Ouled Bouchia ainsi que le centre-ville et la périphérie nord de Bouira.

Les localités de Toghza, Beni Hamdoune, Bahalil et une partie de Raffour, ainsi que la zone industrielle d’Aomar et les stations de pompage 2 et 3 ont aussi été touchées par ces travaux d’entretien", a précisé la même source.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et la continuité de service, la direction de distribution a, en outre, renforcé son réseau électrique en réalisant 21 postes transformateurs supplémentaires sur un total de 22 unités programmées.

"Un autre poste est en cours de réalisation et les travaux seront achevés dans les prochains jours", a-t-on indique de même source, soulignant que "103 km de lignes électriques de basse et moyenne tension, ont été réalisées sur un total prévu de p lus de 113 km", a-t-on détaillé.

La même responsable a rappelé, par ailleurs, que la longueur du réseau électrique à travers tout le territoire de la wilaya de Bouira est de 7900 km, dont 4900 km en basse tension et 3000 km en moyenne tension.

Ce réseau est alimenté à partir de 05 postes sources 60/30 KV pour une capacité de 420 MVA (Méga volt ampère).