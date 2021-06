Au total, 230 foyers situés dans deux zones d’ombre relevant des communes de Ain Smara et El Khroub (wilaya de Constantine) ont été raccordés, mardi, au réseau de gaz naturel.

Ce raccordement qui s’inscrit dans le cadre du parachèvement du programme de développement de 200 zones d’ombre de la wilaya a été présidé par le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, en présence des responsables et cadres locaux.

La première opération a permis de raccorder au réseau de gaz 110 foyers du village de Bouchabaâ, dans la commune d’Ain Smara, tandis que la seconde a ciblé 120 foyers de la ferme Brahmia à El Meridj, dans la commune d’El Khroub.

Selon les explications des responsables de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz de la circonscription administrative Ali Mendjeli, le raccordement au réseau de gaz du village Bouchabaâ a nécessité un montant de 9,21 millions DA pour les travaux de pose de 2,47 km de conduites pour une durée de 60 jours. Le raccordement de la ferme Brahmia a mobilisé 6,72 millions DA et nécessité la pose de 2,75 km de conduites pour un délai de 50 jours, a-t-on fait savoir. Le chef de l’exécutif local a écouté, à l’occasion, les diverses préoccupations des habitants de Bouchabaâ et ceux de la ferme Brahmia, relatives au logement rural notamment, et leur a assuré que les efforts de l’Etat seront maintenus et que "la prise en charge de leurs préoccupations se fera progressivement".

La zone d’ombre de Bouchabaâ avait bénéficié auparavant de travaux d’installation des réseaux d’alimentation en eau potable, d’électricité et d’assainissement, leur permettant ainsi d’occuper leurs habitations rurales réalisées dans le cadre de la lutte contre l’habitat précaire, en attendant la réalisation des travaux d’aménagement extérieur.

Le wali a inspecté aussi le projet de renouvellement du réseau d’assainissement de la ferme Brahmia financé, sur le budget complémentaire de la wilaya de l’exercice 2021.