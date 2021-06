Inscrite au titre des activités des ornithologues menées dans le cadre de la journée mondiale des oiseaux migrateurs, l'opération, ciblant les oiseaux nidifiant dans la région, a permis de répertorier différentes espèces avifaunes, à leur tête le Flamant rose (752 individus), le Tadorne Casarca (700), l'échasse blanche (305), ainsi que d'autres espèces, a précisé à l'APS la responsable du secteur des forêts de Touggourt, Nedjla Adhamou. Les plans d'eau et zones humides à travers le territoire des wilayas d'Ouargla et Touggourt constituent, en cette période de l'année, des lieux de prédilection et des sites de nidification pour les oiseaux migrant d'Europe vers l'Afrique, a-t-elle expliqué.

Selon Mme Adhamou, ce recensement enrichira la base de données et de suivi du secteur des Forêts, et permettra l'identification des effecti fs et espèces avifaunes en mouvement dans la région, la définition des facteurs climatiques de chaque région et les voies de protection de cette richesse avifaune.