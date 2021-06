Le produit intérieur brut (PIB) corrigé des variations saisonnières a baissé de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'Union européenne au premier trimestre 2021 par rapport au trimestre précédent, selon l'office européen des statistiques (Eurostat).

La zone euro de 19 membres a enregistré une croissance négative de 1,3% d'une année sur l'autre, tandis que l'économie de l'Union européenne de 27 membres a chuté de 1,2% par rapport au premier trimestre de l'année dernière.

C'est la deuxième saison consécutive de récession économique après une baisse de 0,6% dans la zone euro et de 0,4% dans l'Union au quatrième trimestre 2020, qui a suivi un fort rebond au troisième trimestre.

Comparativement, au premier trimestre de cette année, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 1,6% par rapport au trimestre précédent et de 0,4% d'une année sur l'autre, tandis que le PIB de la Chine pour la même période a augmenté de 0,6% par rapport au quatrième trimestre 2020 et de 18,3% d'une année sur l'autre.

La reprise plus lente en Europe s'explique par la troisième vague de pandémie de COVID-19 qui a frappé le conti nent début 2021, avec l'arrivée de nouveaux variants inquiétants, et les confinements qui s'en sont suivis.

"La zone euro a traversé sa deuxième récession technique pendant la pandémie", a souligné Bert Colijn, économiste senior pour la zone euro chez ING.

"La vue sur l'économie de la zone euro est assez mauvaise pour le moment par rapport aux Etats-Unis avec une autre récession technique, des vaccinations à la traîne, des réouvertures plus tardives et un soutien budgétaire plus faible pour 2021", a expliqué l'économiste, qui s'est toutefois dit optimiste pour le reste de l'année, notant que lorsque les économies rouvriront, la demande sera élevée, conduisant à un "fort rebond".