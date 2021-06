Les entreprises européennes ont réalisé des bénéfices plus élevés en Chine que dans d'autres parties du monde et sont en train d'augmenter leurs investissements dans ce pays après sa reprise rapide de la pandémie de nouveau coronavirus l'an dernier, selon l'agence Bloomberg.

La proportion d'entreprises européennes prévoyant d'étendre leurs opérations en Chine est passée à près de 60% en 2021 contre 51% l'an passé, a-t-elle rapporté mardi en citant une enquête de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine (EUCCC).

Environ la moitié des 585 entreprises interrogées ont déclaré des bénéfices plus élevés en Chine que leur moyenne mondiale, alors que ce chiffre était de 38% en 2020.

De plus, 73% des sondés ont déclaré un bénéfice l'an dernier, tandis que 14% ont fait état d'un équilibre.

Ces chiffres étaient à peu près au même niveau que les années précédentes malgré la perturbation provoquée par la pandémie, ce qui reflète la reprise rapide de l'économie chinoise, a observé Bloomberg.

"La résilience du marché chinois a constitué un refuge bienvenu pour les entrepr ises européennes au milieu de la tempête pandémique", selon elle.

Dans le même temps, un quart des entreprises interrogées "externalisent" leurs chaînes d'approvisionnement en Chine, d'après la dépêche.

"L'essentiel est de développer la chaîne d'approvisionnement autant que possible pour fournir ce dont le marché a besoin ici", a ainsi expliqué Charlotte Roule, vice-présidente de l'EUCCC, citée par Bloomberg.