La Banque mondiale (BM) a abaissé la projection de croissance économique de l'Inde au titre de l'exercice 2021-2022 à 8,3 %, contre une estimation précédente de 10,1%. Dans son rapport sur les Perspectives de l'économie mondiale, la BM a noté que la reprise économique de l'Inde serait entravée par la vague virulente de Covid-19 qui a frappé récemment le pays. Cependant, l'Inde devrait tirer profit d'un soutien politique, notamment des dépenses publiques plus élevées portant sur les infrastructures, le développement rural et la santé, et une reprise plus forte que prévu du secteur des services et de fabrication. En 2020, l'économie indienne s'est contractée de 7,3% tandis qu'en 2019, elle a enregistré un taux de croissance de 4%. Pour sa part, la Banque centrale indienne table sur une croissance de l'économie de 9,5% au titre de l'exercice 2021-2022. Lors d'une réunion du Comité de politique monétaire de la Banque (MPC), tenue récemment, il a également été décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la Banque à un niveau record de 4% pour la sixième fois consécutive. Selon des experts économiques, la baisse sig nificative des cas de Covid-19 ces dernières semaines nourrit l'espoir d'une reprise économique à même de panser les plaies de la cinquième puissance économique mondiale.