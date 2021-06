Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 72,44 dollars à Londres, en hausse de 0,30% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet engrangeait 0,27% à 70,24 dollars. Le Brent et le WTI ont atteint 72,83 dollars et 70,62 dollars en cours de séance asiatique, une première depuis respectivement mai 2019 et octobre 2018. Les prix du pétrole "poursuivent leur progression grâce aux signaux indiquant une augmentation de la demande" de brut, estime Richard Hunter, analyste. "Le trafic routier reprend dans les économies développées en raison de l'assouplissement des restrictions et l'on s'attend à ce que la saison estivale de conduite traditionnelle aux Etats-Unis soit plus forte que d'habitude, par effet de compensation", ajoute le même analyste.

Après une baisse plus forte qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis jeudi dernier, les investisseurs en atten dent confirmation et surveilleront plus tard dans la journée les données de l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Mardi, la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux Etats-Unis, l'American Petroleum Institute (API) a indiqué que les stocks avaient baissé de 2,1 millions de barils dans le pays la semaine passée.