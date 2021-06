Six (6) investisseurs agricoles dans les wilayas d’Ouargla et El-Menea ont reçu mardi des décisions d’’attribution de périmètres agricoles, préalables à la délivrance de titres de concession, pour le lancement de leurs projets agricoles dans ces régions.

L’opération s’est déroulée dans la zone de Hassi-Lehdaou, commune de Hassi-Messaoud (80 km Sud-est d’Ouargla), en présence de la directrice de l’organisation, la planification foncière et du patrimoine au ministère de l’Agriculture et du développement rural (MADR), Mme.Mira Chahira Touami, et du directeur général de l’Office de développement de l’agriculture industrielle (ODAS), M.Slimane Hannachi.

Une superficie globale de 6.500 hectares a été attribuée, en vertu de ces décisions, aux six promoteurs agricoles, dont 4.000 ha à trois promoteurs de la wilaya d’Ouargla et le reste aux trois autres issus de la wilaya d’El-Menea. Les promoteurs ont reçu leurs documents et décisions après avoir pris connaissance des superficies qui leur ont été délimitées et attribuées par l’ODAS et les ont approuvées. Intervenant à cette occasion , la directrice de l’organisation et de la planification foncière au MADR a indiqué que cette mesure "vise l’impulsion de l’investissement, structurant, dans les cultures industrielles stratégiques, notamment la céréaliculture, la maïsiculture, la betterave sucrière et les plantes oléagineuses, en vue de contribuer à la réduction de la facture d’importation de ces produits".

Elle a aussi pour objectif la consolidation de la numérisation que le gouvernement entend généraliser au niveau des institutions gouvernementales, dont l’examen et l’approbation des dossiers des promoteurs bénéficiaires via la plateforme de l’ODAS en sont une preuve de la concrétisation de cette démarche sur le terrain.

L’opération de remise des documents, décisions d’éligibilité et procès-verbaux (PV), intervient en application des instructions du MADR et dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route 2020-2024 du secteur de l’agriculture, a ajouté Mme.

Touami.

La même responsable a fait part de la mise via la plateforme de l’ODAS d’une superficie globale de 136.000 hectares, répartis sur sept (7) périmètres délimités au niveau des wilayas d’Ouargla, El-Menea, Timimoun, Adrar et Illizi, à la disposition des promoteurs à des fins d’exploitation.

Cette opération est la première du genre depuis la mise en pla ce en mars dernier (2021) de l’ODAS qui a assuré, en une durée ne dépassant pas un mois, l’examen d’une centaine de dossiers de promoteurs postulants, a fait savoir la représentante du MADR.

La directrice de l’organisation et de planification au MADR a mis l’accent, en outre, sur l’importance de l’encouragement des projets autofinancés, à l’instar de ce qui se fait dans plusieurs pays.