L’unité Blida de l’Algérienne des eaux (ADE) a procédé, lundi, à une coupure d’eau "préventive" à la cité Boudjar de la commune de Boufarik (Nord), en raison de suspicions pesant sur sa qualité, a indiqué cette entreprise dans un communiqué.

Pour préserver la santé publique, garantir la qualité de l’eau et éviter tout risque de contamination de l’eau potable, l’ADE de Blida a procédé à une coupure d’eau préventive à la cité Boudjar, aux fins de confirmer la potabilité des eaux consommées, a-t-on ajouté de même source. Toutes les mesures nécessaires ont été prises par les services techniques du centre de Boufarik, en coordination avec ceux de l’Office national d’assainissement et de la commune de Boufarik, a, par ailleurs, précisé la même source, signalant la mise à disposition de citernes d’eau pour assurer l’alimentation des citoyens en cette denrée vitale et éviter toute atteinte à la santé publique.

La même entreprise a signalé la poursuite en cours des travaux de réparation de la panne ayant touchée, hier dimanche, la conduite de pompage (500 mm) de la station de Chiffa alimentant les quartiers du centre vil le de Blida, avec la mobilisation de camions citernes mobiles au profit des quartiers touchés, selon les priorités.

L’ADE de Blida a rassuré les citoyens quant au retour de la situation à la normale, dès la fin de ces travaux.