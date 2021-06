Un centre de documentation historique a été inauguré mardi à la faculté des sciences humaines et sociales de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO), a-t-on appris d'une enseignante en Histoire dans la même faculté.

"L’objectif assigné à ce nouveau centre est de permettre aux étudiants et enseignants chercheurs de disposer de documents nécessaires pour leurs travaux", a-t-elle souligné, ajoutant que, jusque-là, l’absence de documentation constituait le "principal écueil" auquel ils étaient confrontés.

Pour son lancement, Mme Salhi, a indiqué que le fond documentaire initial de ce centre est évalué à près de 1.000 ouvrages et supports, offerts par différents organismes, dont le Centre national d'études et de recherches sur le mouvement national et la Révolution du 1er novembre 1954 (CNERMNR 54), la direction locale des moudjahidines et par des enseignants.

Un appel sera lancé, à cet effet, à l’adresse d’éventuels donateurs et des démarches seront également entreprises en direction de différents organismes et maisons d’édition pour "l’enrichissement de ce fond qui reste insuffisa nt au vu de l’étendue de l’objet d’étude de la filière, qui aborde différentes époques historiques très étalées dans le temps", a-t-elle ajouté.