Une ambiance festive a régné, lundi, à l’ouverture des journées des arts constantinois organisées à la Maison de la créativité, sise au chef-lieu de wilaya, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’artiste (8 juin). Organisée à l'initiative de l’Association El Baha des arts, des cultures populaires et des jeunes, le coup d'envoi de la 10 ème édition de cette manifestation a été donné par les autorités locales, en présence d'un public nombreux, notamment des familles constantinoises venues visiter les expositions dédiées aux différents arts de la ville des ponts. Initiée en collaboration avec la Maison de la culture Malek Haddad, cette manifestation a porté sur l’inauguration d’un Salon dédié à l’artisanat et les métiers constantinois regroupant plus de trente artisans et artistes, toutes spécialités confondues, dont la dinanderie, la vannerie, l’habillement et les bijoux traditionnels, les gâteaux et les pâtes traditionnelles, ainsi que les instruments de musique. L’initiative constitue "une opportunité pour le public constantinois pour découvrir et sauvegarder le ri che patrimoine artistique traditionnel de la ville du Vieux Rocher", a indiqué à l’APS le président de l’association organisatrice, Djamel Eddine Mehaya. Pour le président de l’Association ‘’Abnaa Tarika El Aissaouia de Constantine’’, Mohamed Salah Behaz, la manifestation a pour objectif de faire connaitre aux générations futures les divers instruments de musique traditionnelle, ressusciter et valoriser le patrimoine musical constantinois.

Aussi, une exposition de tableaux d’art plastique a été organisée au niveau du hall de cette structure culturelle, avec la participation de dix artistes qui souhaitent profiter de l'occasion et trouver des acheteurs pour leurs œuvres. La troisième exposition comprend des stands proposant une centaine de livres édités à l'occasion de l'évènement ’’Constantine capitale 2015 de la culture arabe’’, des ouvrages consacrés à la ville des ponts, à l’histoire des Aïssaoua et du malouf, la musique et le chant typiquement féminins ‘’Fekirat et Benoutat‘’, sans oublier bien évidemment les stands consacrés aux maîtres du malouf à Constantine, a expliqué M. Mehaya. Le président de l’association a ajouté que cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 20 juin en cours, consistera également en l’organisation d’ateliers créatifs consacrés à l’artisanat et aux métiers constantinois, notamment la distillation de l’eau des roses et de fleurs d’oranger, encadrés par l’artisan Amor Bensouissi, issu de la cité Sidi M’hamed El Gherab, implantée en contrebas du pont de Sidi M’cid. D’autres activités, dont des productions théâtrales, des soirées musicales, des lectures poétiques sont également au programme de ces journées artistiques et culturelles qui seront marquées en outre par la remise de prix et d’attestations honorifiques au profit de personnalités artistiques activant dans divers domaines culturels comme la musique, la poésie, le théâtre et les arts plastique.

La célébration chaque année de la journée nationale de l’artiste est une occasion pour rendre hommage à de nombreux artistes et acteurs du secteur de la culture, notamment ceux disparus à l’instar des comédiens, des musiciens et des poètes, aussi bien locaux que nationaux, a conclu Amira Deliou, directrice de la Maison de la culture Malek Haddad.