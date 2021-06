L’objectif de la manifestation est de présenter à la presse, et à toutes les franges de la société à travers elle, l’une des plus importantes institutions militaires relevant de la 5ème région militaire (RM) et ses diverses unités de formation et d’instruction pour préparer le soldat au combat afin qu’il soit prêt à intervenir le cas échéant dans le cadre de ses missions, a indiqué dans son allocution le commandant de cette brigade, le général Mahmoud Dridi. Le même officier supérieur a déclaré que cette initiative s’inscrit dans le cadre de "la politique de communication de l’institution militaire pour présenter ses différentes structures et établir des passerelles interactives avec le peuple en vue de renforcer la relation armée-nation". "La presse est un moyen de faire connaître la 7ème brigade blindée, le quotidien de ses éléments, le suivi sanitaire et moral qui leur est assuré par le Haut-commandement de l’armée natio nale populaire, ses moyens humains et matériels et ses armes qui permettent d’être opérationnels et efficaces lors des interventions dans le cadre des missions constitutionnelles de l’institution militaire au service du peuple et du pays", a-t-il ajouté. Le programme de la visite a donné lieu à la projection d’un documentaire sur le quotidien des soldats au sein de la 7ème brigade blindée en plus de la visite de ses bataillons, dont le bataillon 752 pour prendre connaissance de sa principale arme qui est le char T-90 S et son simulateur d’entrainement en salle.

Des explications ont été données au niveau du bataillon 757 sur le système de simulation des batailles en salle, dans le cadre de la préparation des soldats en vue d’élever leur compétence opératoire, préserver la longévité des engins et économiser les munitions à la faveur des programmes d’instruction virtuels.

Les éléments du bataillon 756 d’artillerie anti-aérienne ont présenté, de leur côté, des exhibitions de Kuk Sool, révélateurs du niveau de préparation au combat des éléments de la 7ème brigade blindée au même titre que les autres bataillons, et leur maîtrise des nouvelles technologies.