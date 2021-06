Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador s'est réjoui que sa coalition gouvernementale soit sur la bonne voie pour garder le contrôle de la Chambre des députés, malgré un revers aux élections législatives qui devrait l'affaiblir.

Selon de premières estimations officielles de l'Institut national électoral (INE), Morena, le parti du président, a perdu sa majorité absolue à la Chambre des députés, compliquant son projet de "transformation" du pays.

"Les résultats définitifs émergeront des dépouillements qui débuteront mercredi prochain", a déclaré le président de l'INE, Lorenzo Córdova.

Mais M. Lopez Obrador a pris un ton optimiste lundi, notant que Morena et ses alliés politiques devraient toujours occuper plus de la moitié des sièges.

"Je suis très reconnaissant car le résultat de cette élection est que les partis qui soutiennent le projet de transformation qui est en cours auront une majorité à la Chambre des députés", a-t-il déclaré à la presse. "Les gens n'ont pas seulement voté pour un parti, pour un candidat, mais pour un projet, dans un sens ou dans l'autre".

Les législatives de dimanche étaient considé rées comme un référendum sur les plus de deux années de fonction de M.

Lopez Obrador, assombries par la pandémie de coronavirus et les violences des cartels.

Au moins 90 politiciens ont été assassinés dans les mois précédant les élections désignant les membres de la chambre basse du Congrès, 15 des 32 gouverneurs d'Etats mexicains et des milliers d'élus locaux.

La veille du scrutin, cinq responsables d'un bureau de vote ont été tués par des hommes armés qui ont tendu une embuscade à un groupe de personnes qui transportaient du matériel électoral dans une camionnette dans le sud du pays.

La découverte de deux têtes humaines dans deux bureaux de vote à Tijuana, une ville frontalière avec les Etats-Unis, a alourdi ce climat déjà pesant.

Selon les premières estimations, le parti présidentiel devrait obtenir 190 à 203 des 500 sièges de la Chambre des députés.