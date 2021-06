Les chefs des diplomaties française et turque se sont rencontrés lundi à Paris pour engager un dialogue plus apaisé après plus d'une année de tensions au sommet, de la Méditerranée orientale à la Libye.

"Nous envisageons de renforcer nos relations avec la France sur la base du respect mutuel", a tweeté Mevlut Cavusoglu, dont le pays cherche à normaliser ses relations avec Paris, à quelques jours d'un sommet de l'Otan le 14 juin à Bruxelles.

Son homologue Jean-Yves Le Drian est resté plus factuel dans sa communication.

Selon son ministère, les deux ministres ont fait un tour d'horizon des sujets de contentieux.

La France et la Turquie ont affiché des positions antagonistes sur nombre de sujets au sein de l'Alliance atlantique, qui se sont notamment cristallisées en Méditerranée orientale où Paris a soutenu Athènes face aux ambitions gazières d'Ankara et où un incident a opposé des bâtiments turc et français en juin 2020.

Les relations entre les deux pays se sont aussi fortement dégradées en raison de désaccords sur la Syrie, la Libye et plus récemment sur le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Nagorny Ka rabakh.

En octobre, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait mis en cause la "santé mentale" de son homologue français Emmanuel Macron, l'accusant de mener une "campagne de haine" contre l'islam, parce qu'il avait défendu le droit de caricaturer le prophète Mahomet et pour son discours contre le "séparatisme" islamiste en France.

En signe d'apaisement, les deux chefs d'Etat se sont entretenus en mars dernier par visioconférence.