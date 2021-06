Le gouverneur de la région du Sahel au Burkina Faso, le colonel-major Salfo Kaboré, a ordonné lundi la fermeture des sites miniers artisanaux dans cette région, suite aux attaques meurtrières qui ont fait pr-s de 160 morts entre vendredi et samedi, selon un communiqué du gouverneur.

Le gouverneur a également annoncé l'interdiction de circulation des engins à deux et à trois roues dans certaines localités de sa région.

L'attaque la plus meurtrière depuis le début des attaques terroristes au Burkina Faso en 2015, a fait dans la nuit de vendredi à samedi 132 morts, selon un bilan provisoire sur un site minier artisanal dans le village de Solhan.

Quinze autres personnes ont été tuées dans d'autres localités, a déclaré dimanche le gouverneur à la télévision publique, précisant que le bilan pourrait s'alourdir.

Près de 2 millions de personnes vivent de l'exploitation artisanale d'or au Burkina Faso. Ces sites sont aussi convoités par les groupes terroristes pour le financement de leurs actes, selon un récent rapport du gouvernement burkinabè.

Les sites miniers artisanaux du Sahel avaient déjà été fermés en jan vier dernier pour une période de trois mois, après une série d'attaques terroristes.