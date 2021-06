Selon un communiqué émanant du Pentagone, les manœuvres militaires African Lion 2021 organisées en partenariat avec le Maroc, auront lieu à la base aérienne de Kenitra au nord à Tan Tan et au complexe d'entraînement de Grier Labouihi, sur les territoires marocains.

Ce communiqué contredit les récentes déclarations du chef du gouvernement marocain Saad-Eddine El Othmani, qui a déclaré, il y a quelques jours, que l'exercice militaire aura lieu en partie dans le désert du Sahara occidental occupé.

Un premier démenti avait été apporté, mardi dernier, par le porte-parole du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom), le colonel Christopher Karns et la porte-parole du Commandement central de l'Africom, Bardha Azari, qui avaient tous deux précisé que les exercices se dérouleraient sur le territoire marocain.

Dans un message publié sur son Twitter, Saad-E ddine El Othmani avait avancé que les manœuvres militaires internationales allaient se dérouler en partie dans les territoires sahraouis occupés "consacrant", selon lui "la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental" occupé.

Le tweet de M. Othmani avait été supprimé dans la journée de mardi. Le Front Polisario a rapidement démenti l'annonce de Rabat, la qualifiant de "rumeur totalement fausse".

"Il n'y aura pas de manœuvres conjointes au Sahara occidental dans le cadre des manœuvres +African Lion 2021+ auxquelles des forces américaines participeront", a déclaré le chef de la diplomatie sahraouie, Mohamed Salem Ould Salek. "Elles vont se dérouler au sud du territoire marocain et à l'intérieur des frontières internationalement reconnues du Maroc", a-t-il assuré.

L'édition 2021 des manœuvres conjointes de l'Africom -annulées en 2020 pour cause de pandémie- réunit 7.000 soldats de neuf pays du 7 au 18 juin courant.