La Ligue de football professionnel (LFP) a programmé trois matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 pour le mercredi 23 juin, a-t-elle annoncé lundi soir sur son site officiel.

Il s'agit de CR Belouizdad - JS Kabylie et MC Alger - Paradou AC pour le compte de la 22e journée, ainsi que de NA Husseïn-Dey - USM Alger dans le cadre de la 25e journée, précise la même source. Par ailleurs, l'instance dirigeante de la compétition a fixé les rencontres de la 26e journée aux vendredi 18 et samedi 19 juin, alors que celles de la 27e journée se joueront les samedi 26 et dimanche 27 juin. Pour rappel, la 25e journée de la compétition débutera jeudi et se poursuivra dimanche. Deux matchs ont été reportés à une date ultérieure : NA Husseïn-Dey - USM Alger et CS Constantine - CR Belouizdad.