Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie des locaux (A'), Madjid Bougherra, a convoqué 23 joueurs issus des clubs évoluant dans le championnat de Ligue 1 pour le 1er stage qui aura lieu du 13 au 17 juin au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en prévision des prochaines échéances.

La liste dévoilée lundi par la Fédération algérienne de football sur son site officiel est dominée par les joueurs de l'ES Sétif avec six éléments, devant le CR Belouizdad (5) et le Paradou AC (4).

Elle est marquée aussi par l'absence de joueurs de la JS Kabylie, laissés à la disposition de leur club en raison des engagements de ce dernier en Coupe de la Confédération. Ce stage sera ponctué par une rencontre amicale contre le Burundi le mercredi 16 juin (20h45) au nouveau stade Olympique d’Oran.

Le départ pour la ville d’Oran est prévu la veille du match dans la matinée avec la programmation d’une séance d’entraînement à 18h30 sur la pelouse du nouveau stade de la ville d’El Bahia.

Pour rappel, ce premier regroupement des joueurs locaux s'inscrit dans le cadre de la préparation de la sélection nationale en pr évision de la Coupe arabe des nations de la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18 décembre prochains.

L'Algérie évoluera dans le groupe D avec l'Egypte et les vainqueurs des matchs : Liban-Djibouti et Libye-Soudan.

Le tournoi sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire qui concernera quatorze équipes les moins bien classées sous la forme de sept matchs simples à éliminatoire directe, puis une compétition finale se déroulant sous forme d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demi-finales et finale.

Liste des 23 joueurs:

Gardiens de but: Toufik Moussaoui (CR Belouizdad), Abderrahmane Medjadel (O. Médéa)

Défenseurs : Youcef Laouafi (ES Sétif), Hamza Mouali (Paradou AC), Aymen Bougerra (PAC), Abdelhak Debbari (ESS), Chouaib Keddad (CRB), Mouad Haddad (MC Alger), Boualem Mesmoudi (MC Oran), Zineddine Belaid (USM Alger)

Milieux de terrain : Amir Sayoud (CRB), Imad-Eddine Merizegue (CRB), Adem Zorgane (PAC), Abdelhak Kadri (PAC), Ahmed Kendoussi (ESS), Billel Benhamouda (USMA), Mohamed Belkheir (CRB)

Attaquants : Hossam-Eddine Ghacha (ESS), Mohamed Amine Amoura (ESS), Billel Messaoudi (JS Saoura), Mohamed Bachir Belloumi (MCO), Ismail Belkacemi (USMA), Abderrahim Deghmoum (ESS).