Neuf Etats membres de l'Union européenne (UE) ont déjà commencé à délivrer les certificats Covid numériques censés faciliter la circulation dans l'UE et relancer le tourisme dans le contexte de la pandémie du coronavirus, a annoncé mardi le commissaire européen à la justice, Didier Reynders.

Il s'agit de la Bulgarie, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, la Pologne, la Lituanie, l'Espagne et de la Tchéquie, a précisé le commissaire qui s'exprimait devant le Parlement européen, ajoutant que plus d'un million de citoyens de l'UE ont reçu ce document.

Ce certificat "rendra la vie plus facile aux citoyens. Il les aidera à se déplacer dans l'UE, que ce soit pour le travail, des raisons familiales ou le loisir", a relevé le commissaire européen. Le 20 mai, les négociateurs du Parlement européen et du Conseil de l'UE (Etats membres), étaient parvenus à un accord politique au sujet du certificat Covid numérique.

Le Parlement européen, réuni en plénière cette semaine à Strasbourg, doit désormais formellement donner son feu vert à cet accord. Le règlement encadrant le certifica t Covid numérique de l'UE entrera en vigueur le 1er juillet. Mais de nombreux Etats membres participeront déjà avant cette date à une phase "test", se connectant à la plateforme européenne permettant de rendre interopérationnels les systèmes nationaux de délivrance de cette preuve (papier ou numérique) de vaccination, de dépistage négatif ou de rétablissement récent du Covid-19.