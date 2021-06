La Slovaquie est devenue lundi le deuxième pays de l'UE, après la Hongrie, à commencer à utiliser le vaccin russe Spoutnik V, dont l'achat a entraîné la démission du Premier ministre Igor Matovic il y a deux mois.

Dans un centre de vaccination de la capitale Bratislava, une soixantaine de personnes devaient recevoir leur première dose. Spoutnik V sera d'abord déployé dans les régions de Bratislava et de Zilina (nord), puis à l'échelle nationale. En février, le journal médical Lancet a publié un rapport, selon lequel Spoutnik V était efficace à plus de 90 %.

Le vaccin est maintenant enregistré dans plus d'une soixantaine de pays.

La Slovaquie a reçu sa première livraison de 200.000 vaccins le 1er mars.