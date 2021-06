Six (6) points de vaccination contre la Covid-19 ont été ouverts à Annaba dans le cadre d’une campagne de vaccination lancée, lundi, en dehors des structures de santé, notamment dans des chapiteaux dressés devant la salle omnisports Benfradj Slimane, au chef-lieu.

Cette opération est inscrite dans le cadre des orientations du ministère de tutelle visant à donner un nouvel élan à la campagne de vaccination et à l'élargir en dehors des structures et établissements de santé afin de les rapprocher des citoyens, selon le directeur local de la santé et de la population, Abdenacer Damaâche.

Dans ce contexte, le même responsable a affirmé que les six nouveaux points de vaccination ouverts sous ces chapiteaux, accueilleront tous les citoyens qui souhaitent se faire vacciner contre la Covid-19, sans inscription sur la plate-forme numérique ou prise de rendez-vous préalable.

Ces points de vaccination en dehors des structures de santé, ont été équipés du matériel médical nécessaire pour la consultation et la vaccination ainsi que du matériel de réfrigération pour conserver les doses de vaccin da ns les meilleures conditions, a ajouté le même responsable, soulignant qu'un objectif a été fixé pour atteindre 100 vaccinations dans chaque point, soit un total de 600 vaccinations par jour au niveau de ces espaces.

La wilaya d’Annaba, qui a reçu récemment 20 000 doses de vaccin, compte au total 24 points de vaccination répartis sur les différentes daïras pour un effectif ciblé par la vaccination représentant un total de 300 000 habitants. Le premier jour de la campagne de vaccination en dehors des structures de santé a connu un engouement de la part de citoyens qui ont reçu leur première dose de vaccin dans de "bonnes conditions", selon les encadreurs de cette opération, organisée sous la supervision du chef de l’exécutif local, en coordination avec les différentes instances concernées par la campagne de vaccination, a-t-on conclu.