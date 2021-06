Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a appelé lundi à Alger à poursuivre les efforts visant à améliorer les services des urgences médicales, notamment dans les établissements de proximité, et à offrir un service de santé "de qualité". Présidant l'ouverture d'une Journée d'études consacrée à l'adoption du réseau de prise en charge des urgences dans la wilaya d'Alger, M. Benbouzid a précisé que le dossier des urgences médicochirurgicales "revêt une importance majeure" dans la démarche visant à développer le système national de santé.

Le ministre a, à ce titre, insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts visant à développer les services des urgences au niveau des établissements hospitaliers de proximité qui sont la première interface vers laquelle se tournent les malades.

M. Benbouzid a, dans ce cadre, fait état du lancement de la réhabilitation des services des urgences au niveau des établissements de santé et de l'organisation et de la coordination de la prise en charge des patie nts à tous les niveaux: les polycliniques (premier niveau), les établissements hospitaliers (deuxième niveau) et les établissements hospitaliers universitaires (troisième niveau).

Le ministre a également fait savoir que le développement du projet de prise en charge des urgences à titre pilote au niveau de la wilaya d'Alger avec la participation de différents professionnels du secteur sera généralisé à l'ensemble du territoire national, invitant les directeurs des établissements de santé à "développer des programmes locaux intégrés et complémentaires en veillant à mettre en place des réseaux assurant la coordination entre les établissements de santé.

M. Benbouzid a insisté sur l'impératif de " développer le réseau complémentaire des urgences médico-chirurgicales au niveau de la wilaya, de manière à assurer la prise en charge de tous les cas dans un cadre organisé et hiérarchique, à même de garantir les conditions de régularité et de confort, avec mise en place de mécanismes de coordination avec les wilayas limitrophes, en vue d'un emploi maximal des ressources disponibles en matière des urgences et de la prise en charge spécialisée".

Par ailleurs, le Premier responsable du secteur a affirmé que l'épidémie de la Covid-19, a eu "un grand impact sur la planification qui a été mise en place dan s le cadre de l'organisation des urgences", ajoutant qu'" en dépit du retard enregistré, il n'empêche que des réalisations ont été accomplies au niveau de la wilaya d'Alger, en ce qui concerne la détermination de cliniques de référence qui travaillent 24h/24 et qui ont bénéficié de la réhabilitation, en vue d'améliorer le niveau de performance".

A l'occasion, le ministre a affirmé que le développement du secteur de la santé " impose de poursuivre les efforts, en vue de consacrer et d'appuyer le changement, à l'effet d'améliorer les prestations sanitaires, de manière durable conformément aux objectifs tracés par l'Etat et auxquels d'importantes ressources financières ont été affectées, en vue de la modernisation des infrastructures de la santé et de leur dotation en tous les équipements indispensables à la satisfaction des aspirations du citoyen qui n'attend du secteur, que l'accès à des prestations de qualité, avec des conditions d'accueil et de prise en charge meilleures".

Selon le ministre, la politique suivie par le Gouvernement en matière de santé, repose sur " les mesures stipulées par la Loi n 18-11 du 2 juillet 2018, relative à la Santé et qui vise particulièrement à " organiser le travail des structures sanitaires et des services des urgences et ce, à travers l'unification des struc tures des urgences, la création des réseaux de prise en charge hiérarchique des urgences, en sus du renforcement des points des urgences de proximité et l'organisation de équipes de SAMU".