Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organise demain mardi 8 juin un séminaire ayant pour intitulé "Le stress hydrique en Algérie", afin d'aborder, entre autres axes, les vulnérabilités des potentialités hydriques en Algérie et de proposer des solutions à ce phénomène, indique, lundi, un communiqué de cette instance.

La rencontre se tiendra à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain Benian et verra la participation des représentants des entreprises économiques publiques et privées, des chercheurs universitaires ainsi que des représentants de la société civile organisée, en plus des institutions et établissements directement concernés par cette problématique, a précisé la même source.

Ce séminaire, qui sera animé par un panel de haut niveau constitué de spécialistes nationaux et étrangers, abordera, notamment, les vulnérabilités des potentialités hydriques pour l'Algérie face à une croissance démographique et la demande sans cesse ascensionnelle de cette denrée vitale, souligne le CNESE.

Le Conseil ajoute que la gouvernance économique de l’eau et l’usage de la technologie dans la gestion de cette ressource seront également abordés, le tout visant la rationalité et l’optimisation. Des vulnérabilités accentuées par les changements climatiques et les comportements néfastes des citoyens à l’égard de l’eau, parmi lesquels le gaspillage, la déperdition, les fuites et les vols, ajoute le communiqué.

Ce séminaire constituera, également, une opportunité pour les participants de préconiser les mesures à prendre pour lutter contre le stress hydrique et mettre en place les contours d’un cadre juridique efficace pour assurer une gestion durable des ressources en eau et assurer l'accès de tous à une eau de qualité tout en garantissant la préservation des ressources en eau et le renforcement des réserves en eau potable, explique le Conseil.

Cela conformément aux indications pertinentes du président de la République émises lors la réunion du Conseil des ministres du 30 mai dernier notamment en accordant la priorité absolue aux projets de ressources en eau non conventionnelles, détaille le CNESE.

Le tout corrélé à l’atteinte des objectifs du programme des nations unies du développement durable à l’horizons 2030 notamment en ce qui a trait à la cible 6 des ODD, soutient savoir la même source.

Il est à rappeler que cette rencontre s’insère dans la sé rie "Groupe de Réflexion comportementale" initiée par le président du CNESE, lequel groupe confère davantage d’intérêt à l’aspect humain dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, conclut le communiqué.