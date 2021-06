Les entreprises américaines et chinoises ont été les investisseurs internationaux les plus actifs en Allemagne en 2020, selon une étude publiée lundi par le cabinet de conseil Ernst & Young (EY).

Bien que le nombre de projets réalisés par les investisseurs américains en Allemagne ait diminué de 6% en glissement annuel en 2020, les Etats-Unis sont restés "de loin le groupe d'investisseurs le plus important" en Allemagne, a noté EY.

Le nombre de projets d'investissements réalisés en Allemagne par les entreprises chinoises a augmenté de 17%.

"Les entreprises internationales apprécient traditionnellement la main-d'œuvre bien formée de l'Allemagne ainsi que sa sécurité politique, sociale et juridique, ce qui est un grand atout, en particulier en période de turbulences politiques et économiques", a déclaré Henrik Ahlers, président du conseil exécutif d'EY Allemagne dans un communiqué. Le nombre de projets d'investissements internationaux en Allemagne n'a diminué que de 4% en 2020 par rapport à l'année précédente, selon l'étude d'EY sur les projets qui conduisent à l'é tablissement de nouveaux sites ainsi que de nouveaux emplois. "Les exportations sont restées fortes, l'Allemagne ayant bénéficié plus que la moyenne de la reprise précoce en Chine", a déclaré M. Ahlers, ajoutant que l'Allemagne avait enregistré des pertes relativement faibles en tant que lieu d'investissement. Les principaux lieux d'investissement d'Europe, la France et le Royaume-Uni, ont vu le nombre de projets d'investissements étrangers diminuer considérablement en 2020, avec des baisses de 18% et 12% respectivement, selon l'étude.

Dans toute l'Europe, un total de 5.578 projets d'investissement par des investisseurs internationaux ont été annoncés, soit 13% de moins que l'année précédente, selon EY.