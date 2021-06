Les Bourses européennes et américaines ont terminé majoritairement dans le vert lundi, à l'issue d'une séance teintée d'hésitation, surtout pour Wall Street, qui a conclu en ordre dispersé.

En Europe, Milan a progressé de 0,99%, Paris de 0,43% et Londres de 0,12%.Tandis que la Bourse de Francfort a clôturé en légère baisse de 0,10%, après avoir atteint dans la journée un nouveau record en séance.

"Pour le moment l'Europe surperforme les Etats-Unis", estime Yann Azuelos, gestionnaire de portefeuille à Mirabaud France, les investisseurs américains restant dans l'attente de nouveaux catalyseurs.

A la Bourse de New York, le Dow Jones a terminé en baisse de 0,36% et l'indice élargi S&P 500 a abandonné 0,08%.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,49%.

"Il n'y a pas de grosse conviction sur le marché, en même temps il est difficile de prendre des positions tranchées fortes compte tenu des événements à venir les 10, 14 et 15 juin", poursuit l'analyste.