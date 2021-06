La compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CAAR) a réalisé un résultat net et comptable de 1,144 milliard de dinars en 2020, soit 44% de croissance comparativement à l’exercice 2019, et ce malgré la pandémie qui a affecté l’économie nationale, a annoncé mardi à Alger son P-dg, Zohir Laiche.

"Malgré la pandémie qui a affecté l’économie nationale en 2020 dans tous ses aspects, la CAAR a pu maintenir ses grands agrégats à des niveaux appréciables pour dégager un résultat net comptable est de 1,144 milliard de dinars, soit 44% de croissance comparativement à l’exercice 2019 ou il avait atteint les 793 millions DA", a précisé M.

Laiche lors de la cérémonie de célébration du 58eme anniversaire de la création de la CAAR, organisée à l’hôtel El Aurassi. Affirmant que la valeur ajoutée (marge d'assurance) a connu elle, une progression de 7% par rapport à 2019, le premier responsable de la CAAR a ajouté que les règlements de sinistres en faveur des clients ont atteint près de 8 milliards DA en 2020. Quant aux recettes (chiffre d'affaires) ont atteint près de 15 milliards DA, en légère baisse de 3%, alors que la baisse globale du marché algérien des assurances était de l'ordre de 5% durant l'année dernière, a fait savoir également M. Laiche.

S'agissant des effectifs de la compagnie, ils sont au nombre de 1949 employés en légère progression de 1%, et ce malgré une conjoncture considérée comme "défavorable", a-t-il encore relevé.

Le réseau de la CAAR s'est enrichi, quant à lui, de 11 nouvelles agences, portant ainsi le nombre total des agences à 292. "A l'ère de crise pandémique sans précèdent, conjuguée à un besoin de digitalisation accru, la CAAR s'y est préparée pour relever les défis nouveaux avec sérénité.

Ces nouveaux challenges, aussi bien économiques, sociaux que technologiques appellent une refonte globale de notre vision et un ajustement idoine de notre comportement managérial", a souligné M. Laiche lors de cette cérémonie.

Le P-dg de la CAAR a assuré, en outre, que "la compagnie a modernisé ses moyens et ses instruments de distribution à travers une plus grande information de ses systèmes de gestion en installant, notamment des terminaux de paiements électroniques dans tous les points de vente", et ce, pour s'adapter à "l'évolution et pour mieux servir le client".