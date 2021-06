La campagne moisson-battage de la saison agricole 2020-2021 a été lancée, lundi à Sidi Bel-Abbès, au niveau de l’exploitation agricole individuelle "Ahmed Zeblah dans la commune de Telmouny, en présence du wali, Mustapha Limani. Pour garantir la réussite de la campagne moisson-battage, la direction des services agricoles a mobilisé tous les moyens matériels en vue d’accompagner les agriculteurs outre les sensibiliser de l’importance de livrer les récoltes agricoles d’orge et de blé aux coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS), a souligné le directeur local du secteur, Belguendouz Moussoumi.

Le DSA a indiqué que la wilaya de Sidi Bel-Abbès prévoit, au titre de la campagne moisson-battage pour la saison agricole en cours, une récolte de plus de 816.000 quintaux de céréales (blé dur, blé tendre et avoine), sur une superficie représentant 56 pour cent de la superficie dédiée à la céréaliculture, estimée à plus de 160.000 ha où elle devra enregistrer 9 qx/ha. A noter que 44 pour cent de la superficie emblavée restante a été convertie en culture fo urragère en raison des conditions climatiques marquées par une faible pluviométrie, notamment dans la région sud de la wilaya. Concernant le stockage de la récolte, un plan d’action a été mis au point pour faciliter l’opération de collecte de la récolte en collaboration avec les quatre CCLS dont dispose la wilaya où 22 points de collecte ont été réservés au stockage d’une capacité globale de plus de 1,8 million qx. Un couloir vert dédié à la collecte de l’orge a été créé cette année pour faciliter aux agriculteurs et céréaliers la livraison de leur récolte et leur épargner les longues fils d’attente devant les CCLS.

Pour garantir la réussite de la saison de moissons battage, des moyens importants ont été fournis au niveau de la wilaya soit 445 moissonneuses batteuses dont 374 appartenant du secteur privé, 1 039 camions et 3.758 tracteurs, en plus d'un nombre de sacs de collecte de céréales cette année, a-t-on indiqué.