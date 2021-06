La présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA), Saida Neghza, a pris part, par vidéoconférence, à la 109ème Conférence internationale du Travail, tenue lundi à Genève (Suisse), a indiqué cette organisation patronale dans un communiqué.

Lors de cette conférence, organisée par l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sus le thème principal: "les effets de la pandémie du COVID 19", Mme Neghza, qui était le seul représentant du patronat algérien, selon la même source, a attesté présenté un exposé sur les effets de la pandémie sur le chômage et la croissance, avant d’appeler à une plus grande solidarité internationale.

Elle a évoqué, dans ce sens, les mesures décidées par le Président de la République Abdelmadjid Tebboune "pour la protection de nos populations et en faveur de la sauvegarde des entreprises et des postes de travail", selon le communiqué. Elle a également cité la contribution de la CGEA "en tant qu’organisation citoyenne", à l’approvisionnement des localités les plus touchées par la pandémie, en vivres et moyens de prévention cont re le COVID 19", a ajouté la même source.

La président de la CGEA a saisi l’occasion pour "rappeler le calvaire du peuple Palestinien et dénoncer les agressions récurrentes dont il est victime de la part de l’entité sioniste", conclut le communiqué.