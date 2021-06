Lors d'une réunion d’évaluation de la campagne moisson-battage 2020-2021, notamment, la collecte d’orge, de consommation et de semence, organisée en visioconférence et présidée par M.

Hemdani, en présence des cadres concernés, les DSA ont présenté un état des lieux sur le déroulement de la campagne et les problèmes de la collecte de l’orge qui affiche des augmentations des prix sur le marché informel dues "aux pratiques de spéculation, notamment la vente sur pied", a fait savoir le ministère.

M. Hemdani a instruit les DSA "à prendre des mesures strictes" envers les producteurs et les multiplicateurs d’orge qui se sont engagés à livrer 50% de leurs productions aux Coopératives d es céréales et des légumes secs (CCLS), précise la même source. Le ministre a appelé, à cet effet, les directeurs des services agricoles des wilayas à afficher la liste des producteurs signataires de conventions avec les CCLS.

En outre, il a instruit les DSA "d’intensifier les sorties sur le terrain" en impliquant l’ensemble des acteurs, notamment la chambre d’agriculture, l’interprofession, les associations et les subdivisionnaires pour sensibiliser les producteurs d’orge sur l’importance de la collecte afin d’assurer la couverture en semence pour la campagne prochaine et l’approvisionnement des éleveurs en orge de consommation.

M. Hemdani a rappelé, au cours de cette réunion, le contexte mondial actuel marqué par la flambé des prix des céréales, tout en appelant les DSA "à l’application effective du plan opérationnel et organisationnel mis en place pour la collecte des céréales en général et en particulier de l’orge au cours de la présente campagne" lancée officiellement au niveau de quelques wilayas, souligne le communiqué. Par ailleurs, le ministre a sollicité les directeurs des services agricoles pour rassurer les céréaliculteurs sinistrés que leurs crédits de campagne seront rééchelonnés automatiquement après validation de la commission de wilaya.