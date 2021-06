La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé l'ouverture de la vente de billets sur la ligne Alger-Frankfurt-Alger, dans le cadre de l'ouverture partielle des frontières et la reprise des vols internationaux.

Cette nouvelle liaison est prévue tous les mercredis, a souligné la compagnie nationale dans une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, affirmant que "l'ensemble de son personnel demeure mobilisé et pleinement engagé pour servir au mieux ses clients".

Toutefois, ajoute la même source, les vols actuellement autorisés sur la Tunisie, la France et la Turquie enregistrent "une saturation temporaire".

A rappeler que la reprise des vols d'Air Algérie s'est effectuée à partir du 1 juin en cours.

Les vols déjà assurés sont : Constantine-Tunis-Constantine tous les vendredis, Alger-Istanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORLY)-Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous les samedis) et Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis).