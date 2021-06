Le Nigeria a demandé lundi à toutes les radios et télévisons du pays de "suspendre tout soutien" à Twitter, en supprimant immédiatement leur compte et qualifiant l'usage du réseau social comme d'un acte "anti-patriotique".

"Nous conseillons à toutes les entreprises audiovisuelles de désinstaller leur compte Twitter et d'utiliser Twitter pour rechercher des informations, ou des sources d'information", a écrit le directeur de l'organe de régulation audiovisuelle, National Broadcasting Commission (NBC), Armstrong Idachaba, dans un communiqué diffusé lundi.

"Cela serait considéré comme anti-patriotique pour quelconque média audiovisuel de continuer à soutenir Twitter", est-il indiqué.

Le ministère de l'Information et de la Culture avait annoncé vendredi soir que le gouvernement avait "suspendu, pour une durée indéterminée, les activités du service de microblogging et de réseau social Twitter au Nigeria".

Cette décision est intervenue après la suppression mercredi par Twitter d'un message du président Buhari qui menaçait de "traiter avec un langage qu'ils comprennent" les responsables des v iolences actuelles dans le sud-est du Nigeria, attribuées par les autorités à des séparatistes igbos.

Le Tweet avait été fortement décrié à travers le pays et le réseau social avait estimé que M.

Buhari enfreignait ses règles d'utilisation en matière de conduite haineuse.

L'Union européenne (UE), la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le Canada ont déploré la suspension de Twitter dans un communiqué conjoint, et leurs ambassadeurs ont été reçus dans une réunion à huis-clos lundi matin auprès du ministre des Affaires Etrangères Geoffrey Onyeama.

"Il était absolument important de prendre vos commentaires avec beaucoup de sérieux et de vous rencontrer, discuter et partager nos opinions, comme à notre habitude dans un climat amical", a déclaré le ministre en amont de la réunion dans un signe d'apaisement.