Des formations en ligne dans les domaines du théâtre et du journalisme dessiné sont programmés sur la toile durant le mois en cours par l'institut Cervantes, indique un communiqué de l'institution culturelle espagnole à Alger.

Organisés sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, par l’ambassade d’Espagne en Algérie, en collaboration avec l’Institut Cervantes d’Alger et d’Oran et le Théâtre National Mahieddine-Bachtarzi (Tna), ces cours, au nombre de deux, traitent de la conception d’une production théâtrale, et de l'innovation d'un journalisme culturel dessiné.

S'adressant principalement aux responsables des théâtres régionaux, le premier cours consiste en une formation sur la conception de la production théâtrale avec pour objectif de fournir aux participants, à l’aide d’une approche théorique et pratique, les clés de la conception artistique et créative d’une production théâtrale. Prévu du 20 au 27 juin, ce premier cours sera dispensé virtuellement en langue française par Juan Ollero, diplômé en mise en scène de l’Ecole royale d’Art dramatique de Madrid, et également en droit, administration et gestion des affaires.

Pour le deuxième cours, prévu du 9 au 15 juin, sous le thème, "Journalisme dessiné avec les possibilités pratiques du nouveau journalisme illustré de l'idée et du scénario, au dessin et à l'édition", il sera également dispensé virtuellement par Pere Ortin, journaliste, documentaliste et directeur de la revue espagnole Altaïr Magazine, avec l'idée d'encourager davantage l'intérêt des étudiants pour le dessin journalistique narratif. Durant cette formation, les participants seront invités à rencontrer en ligne deux professionnels de bande dessinée, l'artiste dessinateur équatoguinéen, Ramon Esono, et le dessinateur et directeur artistique espagnol, Mario Trigo. L’inscription aux deux formations est gratuite, précise le communiqué.