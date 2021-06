Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a supervisé dimanche à Djelfa, l'exécution d'un exercice de démonstration avec munitions réelles, exécuté par les unités organiques de la Division, avec la participation d'unités des Forces terrestres, aériennes et de Défense aérienne du territoire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Poursuivant la série d'exercices exécutés au niveau des différentes Régions militaires (RM), s'inscrivant dans le cadre de la clôture de l'année de préparation au combat 2020-2021, Monsieur le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a supervisé, le 06 juin 2021 au niveau du Polygone de Tir et de Manœuvres de la 12ème Division d'Infanterie mécanisée à Djelfa (1ère RM), l'exécution d'un exercice de démonstration avec munitions réelles +SAHQ 2021+, exécuté par les unités organiques de la Division, avec la participation d'unités des Forces terrestres, aériennes et de défense aérienne du territoire", précise le communiqué.

Le Général de Corps d'Armée a sui vi, à l'entame, les exposés présentés respectivement par le Commandant de la 1ère RM et de la 12ème Division d'infanterie mécanisée, portant l'idée générale de l'exercice et les différentes étapes de son exécution.

Au niveau du Polygone de Tir et de Manœuvres, le Général de Corps d'Armée "a suivi de près le déroulement de l'exercice exécuté dans des conditions proches du réel, précédé par un avion de reconnaissance de Haut commandement, suivi par les différentes unités terrestres, aériennes et de défense aérienne, suivant un plan tracé conformément aux objectifs définis, à savoir forger les aptitudes des états-majors à préparer et organiser les actions de combat et coordonner entre les différentes forces, en sus d'inculquer aux Commandants l'expérience en matière de conduite des unités, permettre aux équipages d'acquérir davantage de compétence dans la maitrise des systèmes d'armes, et tester leur capacité à exécuter les missions de combat, de manière réussie", explique la même source.

"L'exécution de cet exercice a manifestement mis en évidence la capacité des unités participantes à réussir dans l'accomplissement des tâches assignées, ce qui constitue un autre succès et le fruit de la bonne maitrise par les équipages des différentes armes et équipements modernes", relève le communiqué du MDN , ajoutant que "ceci démontre également le développement et la disponibilité opérationnelle qu'ont atteints nos Forces armées ces dernières années".

A la fin de l'exercice, le Général de Corps d'Armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités participantes, "les a félicités pour les efforts laborieux qu'ils ont consentis durant l'année de préparation au combat, ainsi que lors de la préparation et l'exécution de cet exercice", leur réaffirmant également que "le développement effectif et la mise à niveau réelle requièrent inéluctablement que nous accordions une attention à la préparation et au déroulement des exercices de différents niveaux et plans, notamment au terme du programme annuel de la préparation des forces".

Il leur a, également, dispensé "une série d'instructions et d'orientations qui s'articulent, dans leur ensemble, sur la nécessité d'évaluer objectivement les résultats de cet exercice, afin d'atteindre le développement escompté", avant de procéder à l'inspection des unités ayant pris part à cet exercice et à la visite de quelques unités, conclut le communiqué.