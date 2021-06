Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a reçu dimanche au siège du ministère, la commissaire de l'Union africaine (UA), en charge de l'éducation, la science, les technologies et l'innovation (ESTI), Sarah Anyang Agbor, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, Mme Sarah Anyang Agbor a adressé ses "vifs remerciements" au Gouvernement algérien pour son "soutien permanent à l'Institut panafricain des sciences de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques". EIle a également mis l'accent sur la "qualité de la formation de cet institut depuis son ouverture en 2014, qui accueille 421 étudiants, dont 277 diplômés de 38 pays africains".

L'Université panafricaine (UPA) -ajoute la même source- constitue un "projet distingué de l'UA, visant à redynamiser l'enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique, à mettre en valeur l'excellence, à soutenir l'attractivité et la concurrence mondiale, ainsi qu'à se positionner au cœur du développement pour une Afrique prospère". Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'I nstitut cherche à "produire les compétences appropriées capables de faire face aux défis de divers pays africains dans le domaine de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques.

Les deux parties ont évoqué "les questions de développement institutionnel et de cadre législatif". En ce qui concerne l'accord tripartite conclu entre l'Algérie, l'Allemagne et l'UA, qui a été revu par l'Algérie et l'Allemagne au lendemain de sa signature, il a été souligné la nécessité de soumettre une "proposition par le Comité de l'UA dans les plus brefs délais".

S'agissant des autres conventions, l'importance de "les renouveler avant la fin de cette année, notamment la convention entre le comité et l'université Aboubakr Belkaid de Tlemcen, a été soulignée pour assurer la pérennité de toutes sortes d'appui de la part des partenaires: l'encadrement technique, l'approbation de la formation dispensée et la certification des diplômes.

Les deux parties ont également convenu de "lancer des formations en troisième cycle (doctorat) dans cet institut.