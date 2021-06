Le Directeur général (DG) en charge des services de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni a instruit dimanche à Alger les entreprises de réalisation d'accélérer le rythme des travaux pour éviter tout retard et distribuer un maximum de logements les tout prochains jours.

Lors d'une visite d'inspection à la nouvelle ville de Sidi Abdellah (Alger) pour s'enquérir du taux d'avancement des travaux dans les sites 18 (2000 lgts) et 19 (3000 lgts), M. Zitouni a instruit les entreprises de réalisation d'"accélérer le rythme des travaux dans les deux sites et éviter tout retard dans l'exécution du programme de l'AADL visant la distribution d'un maximum de logements les tout prochains jours".

Dans le même contexte, le responsable a mis l'accent sur l'impératif de "raccorder les logements parachevés aux réseaux de gaz, d'électricité et VRD", insistant sur l'importance de "se débarrasser des déchets de construction au niveau des sites 18 et 19, tout en veillant à la coordination avec les services de Sonelgaz, de la nouvelle ville et les chefs de projets AADL".

Afin de parachever les travaux dans les meilleurs délais, le chargé des services de l'AADL a instruit de "travailler par alternance pour venir à bout de la réalisation d'ici fin juin courant, et permettre aux représentants des souscripteurs de s'enquérir des logements et relever toutes les réserves notées à l'intérieur et à l'extérieur des logements".

L'objectif de cette visite est de "s'enquérir du taux d'exécution des instructions données lors des dernières visites sur terrain, rappeler l'importance de la coordination et pallier les obstacles pouvant obstruer l'avancement des travaux", a-t-il expliqué.

Ont accompagné M. Zitouni, lors de cette visite, le DG de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, le Directeur régional de l'AADL Alger-ouest, le directeur du groupe GRNSA, des responsables de Sonelgaz et des représentants des entreprises de réalisation.