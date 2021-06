L’explication du nouveau guide spécial "équipes de renfort" a été au centre d’un regroupement régional de la protection civile (PC) ouvert, dimanche à Laghouat, en présence des chefs de colonnes mobiles, des services généraux et des équipes d’interventions de la PC des wilayas du Sud du pays.

Ce regroupement de deux jours vise à actualiser les connaissances des sapeurs pompiers, les méthodes d’intervention et la lutte contre les catastrophes, en exploitant les études et technologies de pointe, selon le programme de formation arrêté par la direction générale de la Protection civile (DGPC) et les accords signés avec des pays frères pour consolider les expériences, a expliqué le directeur de la PC de la wilaya de Laghouat, Réda Krita.

"Le sapeur-pompier et son équipement sont un facteur important dans l’action de la PC qui a connu ces dernières années un grand développement", a-t-il souligné.

Le représentant de la DGPC, le colonel Farouk Achour, a indiqué, pour sa part, que "l’action informative préventive est le meilleur moyen de faire face aux grands dangers, ce pourquoi s’est employ ée la DGPC à mettre en œuvre à travers un plan annuel de sensibilisation en direction de la société".

Intervenant en ouverture de ce regroupement de la PC, le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a mis en exergue l’action humanitaire qu’incarne la PC à travers ses interventions dans diverses catastrophes ayant frappé l’Algérie, en plus de ses efforts dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. "Les éléments de la PC font preuve à chaque fois d’un sens civique élevé pour servir aussi bien le citoyen que le pays", a souligne le wali de Laghouat.