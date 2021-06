A une semaine du scrutin, les candidats indépendants en lice pour les législatives du 12 juin à Djelfa se sont engagés dans une véritable course contre la montre en intensifiant leur sorties et activités de proximité pour s'attirer les faveurs des citoyens et gagner leur confiance. C'est notamment le cas des listes indépendantes "Abnaa Djelfa", "Al Djabha Al Assila" et "El Feth" qui s'efforcent, en ces derniers jours de la campagne électorale, de toucher le maximum de zones d'habitation, de villages et de régions reculées, afin de parachever le programme de campagne fixé pour cette vaste circonscription électorale de Djelfa.

"Les candidats de Abnaa Djelfa font tout leur possible pour couvrir le maximum de zones et faire parvenir leur voix et programme électoral qui s'appuie essentiellement sur la relance du secteur agricole, au plus grand nombre d'électeurs", a indiqué à l'APS le représentant de cette liste, le candidat Lhadj Ahmed Ben Lahreche. "Le secteur agricole se taille la part du lion lors des meetings animés pas les candidats de Abnaa Djelfa vu qu'il s'agit d'u n secteur stratégique", a-t-il dit.

Le colistier de Al Djabha Al Assila, Kamel Belaid, a observé, lui aussi, qu' "une véritable course contre la montre pour gagner la confiance du citoyen" est menée en ces derniers jours de campagne électorale, par notamment, "l'intensification des sorties de proximité au niveau de régions non encore investies", a-t-il relevé.

"Les candidats de notre liste s'appuient principalement sur les contacts directs avec les citoyens pour expliquer le véritable rôle du député, conformément à l'article 7 de la loi y afférente, et à réhabiliter cet élu national, car reflétant la voix du citoyen", a-t-il souligné. M. Belaid a également assuré que le choix des candidats de sa liste "n'est pas fortuit" car "axé sur la sélection de candidats compétents pouvant constituer une valeur ajoutée à l'Assemblée populaire nationale (APN) en cas de leur élection, tout en prenant en compte les équilibres régionaux dans la wilaya", a-t-il expliqué. Pour le candidat de la liste El Feth, Essayeh Sedara, le discours de ses colistiers, qui concentrent leurs efforts sur l'activité de proximité en ces derniers jours de campagne, est destiné essentiellement aux jeunes.

"Les candidats de notre liste plaident pour l'impératif d'offrir l'opportunité aux jeunes de créer des start-up et de leur o uvrir le champ de l'investissement", a-t-il assuré, signalant que le programme électoral de El Feth s'appuie sur "l'éradication du chômage qui ronge les jeunes, tout en essayant de gagner leur confiance".