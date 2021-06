Dans ce contexte, Mohamed Yazid Hambli, l'un des huit candidats de la liste indépendante "El Fellah", a indiqué que parallèlement aux activités de proximité ciblant les diverses catégories de la population de la wilaya, sa liste exploite aussi les réseaux sociaux, notamment le Facebook, afin d'interagir avec les citoyens, en particulier les jeunes, sur leur programme.

Selon lui, "la présence des jeunes est particulièrement remarquée durant cette élection à la faveur des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'accorder aux jeunes compétences l'opportunité d'accéder à l'hémicycle Zighoud Youcef".

Les candidats de la liste El Fellah, dont le secteur de l'agriculture est le pilier de leur programme, ont parcouru dimanche les communes de Sidi Fredj, Merahna et Haddada pour tenter de convaincre les habitants d e voter en faveur de leur liste qui fait partie de 22 listes indépendantes à travers le territoire national formant le Collectif national des acteurs du monde rural et de l'agriculture, et dont l'objectif, dit-il, est d'élire un groupe à l'APN représentatif des agriculteurs qui constituent 60 % de la population active en Algérie. Mohamed Yazid Hambli a estimé que le secteur a besoin d'avoir son propre groupe parlementaire qui représentera convenablement l'agriculteur, soutenant que "l'agriculture a besoin de textes législatifs adaptés à la prochaine phase durant laquelle elle sera la première activité économique génératrice de richesses et la locomotive des autres secteurs, dont l'industrie de transformation et le commerce intérieur et extérieur".

Evoquant les principales entraves au décollage agricole, il a cité notamment le foncier, les crédits agricoles à longue durée et l'irrigation. Le même candidat a assuré qu'en cas de victoire, les candidats de cette liste proposeront des textes de loi qui "libéreront les initiatives d'investissement dans le secteur agricole pour en favoriser un réel décollage du secteur''.

Dans ce contexte, les membres de cette liste sont allés à la rencontre d'agriculteurs, d'éleveurs bovins, d'apiculteurs, de céréaliculteurs et de collecteurs de lait pour leur pr ésenter leur programme, à deux jours de la clôture de la campagne électorale et du début du silence électoral. De son côté, Sofiane Bennacer, candidat sur la liste indépendante "Djazair El Waâi", a indiqué dimanche, lors d'une rencontre de proximité organisée dans la commune d'Ouled Moumene, que son programme repose sur "la relance des projets de développement socio-économique des zones frontalières et l'instauration d'un fonds national spécial dédié à ces zones".

Sofiane Bennacer a également affirmé avoir relevé au travers de toutes ses sorties sur le territoire de la wilaya, un "profond désir de changement chez les citoyens". Pour atteindre leur objectif, les candidats indépendants ont transformé, en outre, leurs pages sur le réseau social Facebook en véritables tribunes de campagne électorale.