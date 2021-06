Eliminés tous deux des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique, par l'ES Tunis et le WA Casablanca, et aussi de la Coupe de la Ligue professionnelle, les deux clubs algérois vont concentrer tous leurs efforts sur leur dernier objectif encore possible, en l'occurrence le championnat national, avec l'espoir de prendre part à une nouvelle compétition continentale ou régionale la saison prochaine.

D'abord le CR Belouizdad, tenant du titre (5e - 40 pts), qui compte également un autre match en retard devant la JS Kabylie, ira à Skikda pour y défier la JSMS (19e - 17 pts), subitement réveillée lors de cette seconde partie de championnat et qui croit plus que jamais au maintien, du moment qu'il reste encore 42 points à engranger.

Les Belouizdadis, qui restent sur une belle victoire devant l'OM (2-0) en championnat, n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent conserver leur titre.

A Skikda, ils comptent énormément sur leur stratège et buteur Amir Sayoud, toujours aussi efficace dans les moments difficiles, pour décrocher trois nouveaux points. Les Skikdis, remis en selle depuis l'arrivée de Chérif Hadjar à la barre technique, jouent eux pratiquement leur va-tout dans cette bataille de survie.

Un échec mardi serait un coup fatal pour les "V-noirs" qui croient malgré tout à l'impossible exploit.

L'autre match de mise à jour mettra aux prises l'Olympique Médéa (7e - 36 pts) au MC Alger (9e - 35 pts) dans une confrontation ouverte à tous les pronostics.

D'un côté, l'OM, encore traumatisée par son élimination en Coupe de la Ligue devant l'USM Alger (1-0) et sa défaite en championnat face au CRB, tient à tout prix à refaire son retard et confirmer du coup son excellent parcours de la phase aller.

Face au "Doyen", le coach de l'OM, Noureddine Marok, misera beaucoup sur la présence du duo Tayeb - Belkacemi pour galvaniser ses camarades afin de faire tomber leurs adversaires comme ils l'ont fait récemment en championnat devant l'USMA (1-0). Pour le MCA, qui traverse une mauvaise période la saison de son centenaire, tous les voyants sont au rouge. Ecarté avant terme de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la L igue, il ne reste plus que le championnat pour sauver une saison fort compromise.

Distancé de 15 points du leader sétifien, le coach Neghiz aura du mal à combler son retard, surtout avec la mise à l'écart du quatuor impliqué dans l'affaire de "la boite de nuit d'Oran".

Toutefois, il compte puiser dans l'orgueil des joueurs pour redorer le blason terni des "Vert et Rouge" qui ont pourtant démarré la saison en fanfare.