La première alerte de la partie a été l'œuvre de l'attaquant malien El-Bilal Touré (3e), dont le tir est passé largement à côté du poteau droit du portier algérien et revenant Raïs M'bolhi.

Les Algériens ont réussi dès la 10e minute de jeu à avoir la possession du ballon, mais sans réel danger sur le camp adverse.

La première occasion algérienne, est venue des pieds du capitaine Riyad Mahrez, le coup franc direct du sociétaire de Manchester City (Premier league anglaise) est repoussé difficilement en corner par le portier malien (20e) Djigui Diarra.

Très agressifs, les Maliens ont monté d'un cran pour porter le danger dans le camp algérien, mais leurs tentatives, procurées notamment grâce à des coups de pieds arrêtés (30e, 34e), n'ont rien données.

Les joueurs du sélectionneur Djame l Belmadi, à court de solutions offensives et dominés dans le milieu de terrain, ont échoué à faire sauter le verrous malien.

Les visiteurs ont réussi à mettre en difficulté les champions d'Afrique durant les dernières minutes de la première période.

Mahrez débloque la situation

Au retour des vestiaires, Belmadi a montré ses intentions offensives, en incorporant l'attaquant Islam Slimani, en remplacement du milieu de terrain Hicham Boudaoui, dans un jour sans.

Mais c'est plutôt le Mali qui s'est montré de nouveau entreprenant et menaçant.

El-Bilal Touré (50e) était à deux doigts de voir sa reprise de la tête mourir au fond des files, face à Raïs M'bolhi, battu.

Mettant plus de pression devant, l'Algérie est parvenue à trouver la faille, grâce à Mahrez (57e), servi idéalement par Belaïli, ce dernier a pris à défaut la défense malienne d'une belle passe.

Il s'agit du 20e but en sélection pour Mahrez.

Touchés dans leur amour propre, les "Aigles" ont essayé de réagir dans le but d'égaliser, mais leurs tentatives ont échoué devant une défense algérienne qui n'a pas tremblé.

A noter la blessure d'Adam Ounas, entré en cours de jeu (70e), touché à la tête et évacué sur une civière, après un choc aérien avec un défenseur malien.

Les "Verts" ont réussi à préserver leur avantage jusqu' au sifflet final de l'arbitre égyptien Ahmed El-Ghandour.

Contrairement au premier test amical, disputé jeudi dernier face à la Mauritanie (4-1) à Blida, où il a aligné une onze largement remanié, le sélectionneur national Djamel Belmadi a incorporé cette fois-ci pratiquement son équipe type, avec notamment le retour de Bensebaïni, Mandi, et autres Benlamri en défense Grâce à cette victoire, l'équipe nationale atteint la barre de 26 rencontres de rang sans défaite, et égale le record africain d'invincibilité détenu depuis 2013 par la Côte d'Ivoire.

Avant cette confrontation, l'Algérie et le Mali se sont affrontés à 25 reprises, entre rendez-vous amicaux et officiels.

Les "Verts" détiennent un bilan en leur faveur avec 13 victoires, deux nuls, et 10 défaites.

L'Algérie bouclera sa série de matchs amicaux, vendredi 11 juin, en défiant la Tunisie au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30).

Les Tunisiens se sont imposés samedi soir face à la RD Congo (1-0) à Tunis, pour leur premier match amical, en attendant d'affronter l'Algérie (11 juin) et le Mali (15 juin).

Ces rencontres amicales s’inscrivent dans le cadre de la préparation des "Verts" en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-2022, dont le coup d’envoi a été reporté de juin à septembre prochain, en raison de la pandémie de Covid-19.