Le document officiel attribuant à l'Algérie l'organisation du 43e championnat d'Afrique de judo (messieurs et dames) en 2022, a été signé dimanche par la secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, Salima Souakri, et le président de l'Union africaine de la discipline, le Malgache Randrianasoloniako-Niaiko Siteny La cérémonie de signature du document s'est déroulée en marge des travaux de l'assemblée générale de la Fédération internationale de judo, tenus à Budapest (Hongrie) au cours desquels Salima Souakri a été élue jeudi membre au bureau exécutif, alors que son compatriote Mohamed Meridja a été réélu au sein de cette même structure, a indiqué un communiqué du secrétariat d'Etat. Mme Souakri a tenu à "rendre hommage à l'ensemble des acteurs du mouvement sportif national, pour le retour de l'Algérie, après 22 ans d'absence, à l'organisation de ce grand rendez-vous continental de judo". L'Algérie a été désignée, jeudi dernier à Budapest en marge de l'AG de la Fédération internationale de judo, hôte du Championnat d'Afrique (messieurs et dames) en 2022. D'autre part, le judo mond ial est à l'honneur avec le coup d'envoi ce dimanche à Budapest des Championnats du monde qui se poursuivront jusqu'au 13 juin.