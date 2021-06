Une épreuve internationale d’ergomètre en salle devrait être organisée à Oran en début de l’année 2022 dans le cadre des événements expérimentaux en prévision de l’organisation dans cette ville de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), lors de l’été 2022, a-t-on appris, lundi, de La Ligue oranaise des sociétés d’aviron et de canoë-kayak (LOSACK). Même si la discipline (Ergomètre ou aviron en salle) ne figure pas dans le programme des 23 sports retenus pour le rendez-vous méditerranéen, les membres du comité d’organisation des JM ont jugé utile de se servir de la réussite du premier championnat régional en ergomètre en salle, organisé récemment dans la capitale de l’Ouest, dans leur campagne de promotion de la manifestation, a précisé la même source. La compétition en question, qui a déjà reçu l’aval de la fédération algérienne de la discipline, devrait avoir lieu au niveau du palais des sports ‘’Hammou-Boutelilis’’, qui a fait l’objet de larges travaux de réaménagement et de mise à niveau, indique-t-on encore. La première édition du Champ ionnat régional d’ergomètre en salle (aviron indoor) des catégories des cadets, juniors, seniors et vétérans des deux sexes a connu un franc succès, estime-t-on du côté de la LOSACK, organisatrice de l’évènement en collaboration avec la fédération algérienne spécialisée. Réputés pour être un vivier de talents dans la discipline et un véritable pourvoyeur d’athlètes au profit des différentes sélections nationales, les clubs oranais d’aviron et de canoë-kayak regrettent l’exclusion de ce sport du programme des compétitions des JM, privant, selon leurs responsables, l’Algérie de plusieurs médailles potentielles. Cette décision a été prise par le comité international des jeux méditerranéens (CIJO) après l’intégration de la discipline au sein des jeux de plages, avait fait savoir le comité d’organisation local des jeux, rappelle-t-on.

Plusieurs évènements-tests sont au menu du COJM en vue de la 19e édition de la manifestation sportive méditerranéenne, tel que le match amical que doit livrer la sélection algérienne de football des joueurs locaux face au Burundi le 16 juin en cours sur la pelouse du nouveau stade d’Oran. Un rendez-vous qui sera mis à profit pour tester les différents équipements de cette enceinte footballistique de 40.000 places avant son inauguration officiellement prochainement.