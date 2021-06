Une installation n'ayant pas concerné cependant les fédérations de golf et body-building, qui à ce jour sont les seules à ne pas avoir encore procédé au renouvellement de leurs composantes respectives en vue du nouveau mandat olympique 2021-2024. Mais selon le directeur général des Sports au sein du ministère de tutelle, Mohamed Djeraoui, le processus dans la perspective de régulariser cette situation est déjà en cours. "La Fédération de golf a tenu son assemblée générale ordinaire samedi, et elle devrait passer à l'élective jeudi", a-t-il commencé par expliquer à l'APS, ajoutant qu'en ce qui concerne "le body-building, les discussions sont actuellement en cours avec les différents clubs et là encore, la situation devrait s'éclaircir d'ici un futur proche". Pour sa part, Sid Ali Khaldi a profité de l'occasion pour exhorter les présidents des différentes Fédérations sportives à "travailler dur" dans la perspective "d'intégrer les plus hautes instances du sport continental et mondial", ce qui leur permettra non seulement de placer l'Algérie "en première ligne dans la prise des importantes décisions à venir", mais aussi de mieux "défendre ses intérêts, lorsque cela s'impose". En effet, outre leur rôle habituel de former de nouveaux jeunes talents sportifs et récolter des médailles à travers les athlètes d'élite, le MJS a expliqué aux présidents de fédérations qu'il leur incombe également "d'offrir à l'Algérie une présence significative" au sein des plus hautes instances du sport africain et mondial. D'une part pour faire partie du pôle de décision, mais aussi pour répondre présent lorsqu'il s'agit de défende les intérêts du sport algérien sur la scène internationale. M. Khaldi a cité l'exemple de Salima Souakri, la secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite, qui a intégré dernièrement l'Assemblée générale de la Fédération internationale de judo (FIJ), tandis que son compatriote, Mohamed Meridja, a été reconduit au sein du bureau exécutif de la FIJ, quelques jours seulement après sa réélection en tant que premier vice-président de l'Union africaine de judo (UAJ). Par ailleurs, M. Khaldi s' est félicité des résultats obtenus par le sport national au cours des derniers mois, qualifiant le bilan de "très positif, surtout si on tient compte des différentes contraintes engendrées par la pandémie du nouveau coronavirus". "De janvier 2020 à aujourd'hui, le sport national a glané un total de 250 médailles, dont 78 en or. Le nombre des athlètes qualifiés aux JO de Tokyo a lui aussi considérablement grimpé, puisqu'il est passé de 14 à 39 athlètes, dont certains représentent une première historique pour le sport national, notamment, en canoë, tir sportif et boxe féminine", s'est-il réjoui. Le délai de qualification aux Olympiades nippones étant toujours ouvert, et ce jusqu'au 29 juin courant, M. Khaldi n'a pas caché son optimisme de voir d'autres Algériens se qualifier au cours des prochains jours.